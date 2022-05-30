Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Роскомнадзора заблокировали доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ иноагентом, деятельность запрещена) по требованию Генеральной прокуратуры. Уточняется, что основанием для блокировки интернет-ресурса стал контент, содержащий призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

На текущий момент сайт не доступен для российских пользователей.

Международный историко-просветительский центр «Мемориал»* представляет неправительственную организацию, которая занимается исследованиями в области политических репрессий в СССР. В объединение входят представители из России, Германии, Казахстана, Италии, Чехии и других стран.

Ранее представители Роскомнадзора ограничили доступ к сайту журнала «Люди Байкала» по решению Генпрокуратуры РФ. В самом издании отметили, что представители Генпрокуратуры не указали, какой контент журнала вызвал претензии.