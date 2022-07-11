Роскомнадзор заблокировал доступ к известному фотобанку Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Depositphotos

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Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту международного фотобанка Depositphotos. На странице сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам Сети интернет указано, что ресурс был заблокирован в соответствии со статьей 15.3 «Реестр информации, распространяемой с нарушением закона» федерального закона РФ. Фотобанк Depositphotos основал украинский предприниматель Дмитрий Сергеев в 2009 году в Киеве.

Таким образом Роскомнадзор признал, что представители фотобанка распространяют информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, участию в экстремистской деятельности и несогласованных акциях.

Накануне РКН заблокировал доступ к сайту немецкой ежедневной газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ. При попытке зайти на информационный ресурс браузер выдает ошибку. На сервисе для проверки ограничения доступа указано, что сайт издания был заблокирован на основании 15.3 статьи КоАП РФ.

До этого представители Роскомнадзора назвали причину блокировки в России сайта британского издания Daily Telegraph. Доступ к странице газеты был ограничен из-за распространения недостоверной информации о спецоперации России на Украине.