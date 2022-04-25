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Общество

Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч фейков за время спецоперации

11:09, 25 апреля 2022
Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч фейков за время спецоперации Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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С начала проведения военной операции на Украине в России заблокировали более 85 тысяч фейковых материалов, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на XI Форуме безопасного интернета. По его словам, которые приводит ТАСС, недостоверная информация о российской специальной военной операции на Украине касается способов ведения боевых действий, якобы атак на мирное население и ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

За время проведения специальной военной операции Роскомнадзором заблокировано более 85 тысяч подобного рода материалов, включая целые ресурсы, на системной основе генерирующие такой контент, сказал он.

Субботин отметил, что ведомство в ответ на распространение фейков принимает меры по защите российских граждан и интересов России в информационном пространстве. 

Ранее в Роскомнадзоре назвали «Википедию» новой линией информационных атак на Россию, обвинив авторов статей в энциклопедии в намеренной дискредитации российских военных и распространении фейков о военной операции на Украине.

Администрация сервиса, в свою очередь, оправдалась желанием придерживаться нейтральной позиции и обеспечивать авторов статей площадкой для публикаций разных точек зрения на происходящее. По словам исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, в любом конфликте всегда есть две точки зрения, и «Википедия» старается наиболее полно представить каждую из них.

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