Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч фейков за время спецоперации

С начала проведения военной операции на Украине в России заблокировали более 85 тысяч фейковых материалов, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на XI Форуме безопасного интернета. По его словам, которые приводит ТАСС, недостоверная информация о российской специальной военной операции на Украине касается способов ведения боевых действий, якобы атак на мирное население и ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

За время проведения специальной военной операции Роскомнадзором заблокировано более 85 тысяч подобного рода материалов, включая целые ресурсы, на системной основе генерирующие такой контент, — сказал он.

Субботин отметил, что ведомство в ответ на распространение фейков принимает меры по защите российских граждан и интересов России в информационном пространстве.

Ранее в Роскомнадзоре назвали «Википедию» новой линией информационных атак на Россию, обвинив авторов статей в энциклопедии в намеренной дискредитации российских военных и распространении фейков о военной операции на Украине.

Администрация сервиса, в свою очередь, оправдалась желанием придерживаться нейтральной позиции и обеспечивать авторов статей площадкой для публикаций разных точек зрения на происходящее. По словам исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, в любом конфликте всегда есть две точки зрения, и «Википедия» старается наиболее полно представить каждую из них.