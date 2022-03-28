Роскомнадзор вынес «Новой газете» второе предупреждение за месяц

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Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за последний месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причиной стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Несколько предупреждений в течение года грозят отзывом лицензии СМИ.

28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю электронного периодического издания «Новая газета» письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, — говорится в сообщении.

При этом представители ведомства не уточнили, о каком именно материале не было маркировки НКО-иностранного агента.

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно также было связано с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. В РКН пояснили, что издание таким образом нарушило статью 4 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.