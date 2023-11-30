Роскомнадзор впервые выписал штраф за нарушение закона о маркировке рекламы

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Роскомнадзор впервые привлек к ответственности блогера за отсутствие идентификатора рекламы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным издания, штраф получил владелец Telegram-канала «Лиса рулит», на который подписаны свыше 134 тысяч человек. Отмечается, что Роскомнадзор не стал раскрывать сумму штрафа. Согласно действующему законодательству, он может достигать 500 тысяч рублей.

В трех случаях в Telegram-канале блогера «Лиса рулит» отсутствует идентификатор рекламы в рекламных сообщениях, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Штраф, выписанный автору Telegram-канала, стал первым за почти три месяца с момента введения ответственности за нарушение закона о рекламе. Уточняется, что сам закон направлен на учет всей рекламы, публикующейся в Рунете. Согласно установленным правилам, блогеры обязаны маркировать рекламные посты, присваивая им специальные идентификаторы, которые называются «токенами». Вся информация о таких сделках агрегируется в Едином реестре интернет-рекламы.

Как сообщалось ранее, в 2023 году Роскомнадзор составил почти 50 административных протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов. Поводом для этого послужила демонстрация ЛГБТ-контента. Общая сумма штрафов превысила 29 млн рублей.