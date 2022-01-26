Роскомнадзор внёс в перечень запрещённых сайтов интернет-магазин iHerb
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:09, 26 января 2022
Фото: unsplash.com
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Популярный интернет-магазин по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb был включён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора, информация об этом появилась на портале регулятора. Как отмечается, iHerb попал в список по решению Центрального районного суда Барнаула. Суд ранее установил, что качество и маркировка некоторых товаров интернет-магазина не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.
Решение о внесении ru.iherb.com в перечень запрещенных сайтов 24 августа 2021 года вынес Центральный районный суд Барнаула. Доступ к ресурсу при этом не ограничивается, — указано на портале Роскомнадзора.
В конце декабря прошлого года Алтайский краевой суд отклонил апелляцию iHerb на решение Барнаульского суда и полностью подтвердил вердикт нижестоящей инстанции.
Иск к интернет-магазину подали после обращения организации потребителей «Народный контроль». Авторы жалобы заявили, что на сайте под прикрытием БАДов якобы продают россиянам товары, содержащие наркотики. Кроме того, спортивное питание, продающееся в магазине, не имеет разрешения Минспорта. В «Народном контроле» нашли больше двух тысяч товаров, которые могут нарушать законы РФ.