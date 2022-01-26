Роскомнадзор внёс в перечень запрещённых сайтов интернет-магазин iHerb

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Рособрнадзор наблюдает предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако о катастрофичности ситуации речь не идёт, заявил глава ведомства Анзор Музаев на XVIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Основой для таких наблюдений стали результаты ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и экзаменов в девятых классах, пишет ТАСС.

Пока есть предпосылки [к снижению качества знаний], их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло, — заявил Музаев. Ранее бывший министр...