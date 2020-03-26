https://static.news.ru/photo/57f24de8-6f3d-11ea-b641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор из-за возросших в связи с распространением коронавируса нагрузок на сеть усилил контроль за качеством услуг связи.

По данным ведомства, с операторами поддерживается непрерывный контакт, а также круглосуточно проводится работа по сбору и анализу информации об аварийных или нештатных ситуациях и возможных перегрузках на сетях.

В Роскомнадзоре подчеркнули , что все возникающие аварийные ситуации оперативно обрабатываются совместно с операторами их оперативными штабами.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса нового типа подтвердил две первые смерти от инфекции в России.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 182 подтверждённых случая заболевания в 18 регионах. Количество выздоровевших увеличилось до 38 человек. Всего зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Все граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.

К 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели.