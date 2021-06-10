Роскомнадзор раскрыл результаты проверки Twitter

https://static.news.ru/photo/8c9cc724-caa1-11eb-b7f9-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

С момента замедления трафика и до настоящего времени социальная сеть Twitter не удалила 490 запрещённых в России материалов. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что в отношении соцсети было составлено 10 административных протоколов. Они все рассмотрены в суде, Twitter оштрафован на общую сумму 27,9 млн рублей. Всего с 2015 года на платформе сохранялись свыше шести тысяч незаконных материалов.

Социальные сети Facebook и Instagram за этот же срок не удалили более 3,7 тысячи запрещённых публикаций. По результатам рассмотрения 13 административных дел они оштрафованы на 43 млн рублей.

В Google и на YouTube с 2015 года было выявлено свыше 5,2 тысячи незаконных материалов. Кроме того, Google сохраняет в поисковой выдаче до трети вредоносного контента. В отношении этих ресурсов составлено восемь протоколов, из которых рассмотрены три. Сумма штрафов составляет 6 млн рублей.

Все перечисленные ресурсы были уличены в том, что до сих пор не локализовали обработку персональных данных пользователей. Все они были оштрафованы за данное нарушение, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram и Facebook. В отношении мессенджера было рассмотрено четыре дела, и сумма взысканий по ним составила 10 млн рублей. Соцсеть наказали на 17 млн.