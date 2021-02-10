Роскомнадзор станет штрафовать соцсети за призывы к митингам

https://static.news.ru/photo/21e42de2-6bf0-11eb-b80c-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Роскомнадзор будет штрафовать соцсети за призывы к участию в митингах несовершеннолетних. По факту распространения данной информации будут составлять протоколы.

Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram, говорится в документе, отрывок из которого приводит РИА Новости.

Составление протоколов приходится на период с 11 февраля по 1 марта текущего года. Штрафы составят от 800 тысяч до 4 млн рублей. Если же нарушение будет зарегистрировано повторно, сумма штрафа увеличится до 10% годовой выручки указанных выше компаний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штраф в размере 11 млн рублей должно будет выплатить российское подразделение «Радио Свобода». Суд оштрафовал СМИ за отсутствие маркировки о том, что оно признано в РФ иностранным агентом.