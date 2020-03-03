https://static.news.ru/photo/4c830fbc-5d5c-11ea-9610-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что в отношении BBC World News составлены протоколы за нарушение российского законодательства.

Ведомство выявило несоблюдение требований закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Были составлены протоколы по части 2 ст. 13.21 КоАП РФ. Также нарушение было выдвинуто по статье 12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» из-за нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК.

В пресс-службе подчеркнули, что судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что московский суд принял решение назначить штраф социальной сети Twitter. Он был связан с отказом перенести серверы с данными российских граждан на территорию России. На заседание не пришёл ни один представитель ответчика.