Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что в отношении BBC World News составлены протоколы за нарушение российского законодательства.
Ведомство выявило несоблюдение требований закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Были составлены протоколы по части 2 ст. 13.21 КоАП РФ. Также нарушение было выдвинуто по статье 12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» из-за нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК.
В пресс-службе подчеркнули, что судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что московский суд принял решение назначить штраф социальной сети Twitter. Он был связан с отказом перенести серверы с данными российских граждан на территорию России. На заседание не пришёл ни один представитель ответчика.
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