Роскомнадзор проверит сбой в Telegram

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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования вместе с операторами связи начали проверку в связи со сбоем в Telegram 4 марта, сообщается на сайте ЦМУ ССОП. Данные о жалобах пользователей были зафиксированы в сервисе «Мониторинг сбоев».

Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи, — сказано в публикации.

Вечером 4 марта пользователи сообщили о втором за неделю сбое в работе Telegram в России. Портал Downradar зафиксировал свыше 1200 жалоб. У некоторых не прогружались медиафайлы, а также некорректно отображались сообщения. Большая часть жалоб поступила из Москвы, а также от жителей Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Казани, Краснодара и Томска.

Предыдущий массовый сбой в мессенджере Telegram был зафиксирован 27 февраля. При этом тогда плохо работали и другие платформы — YouТube, Viber, WhatsАpp и «ВКонтакте». Многим удалось избежать сбоя в работе при использовании VPN-сервисов, при подключении к иностранным серверам Telegram и другие площадки продолжали работать.