Роскомнадзор проверит, как в Сети оказались данные сторонников Навального

https://static.news.ru/photo/ceee6fae-a1cc-11eb-9275-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Ситуация с попаданием в общий доступ персональных данных граждан, зарегистрировавшихся на сайте, посвящённом оппозиционеру Алексею Навальному, требует проверки. Соответствующую процедуру проведёт Роскомнадзор.

В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан <...> Роскомнадзор проведет соответствующую проверку, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На сайте регистрировались граждане, планировавшие участвовать в несогласованной акции в поддержку оппозиционера. Однако вскоре выяснилось, что их персональная информация оказалась общедоступной.

При этом изначально в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) утверждали, что в базе содержатся лишь электронные адреса. Однако в ночь на 19 апреля граждане, планировавшие участие в акции, получили письма, в которых указывались их личные данные в качестве доказательства того, что их обманули.

Ранее стало известно, что московские власти отказали организаторам в проведении двухчасового публичного мероприятия на 100 тысяч человек на Манежной площади 21 апреля из-за действующего в Москве запрета на массовые акции. Мера принята на фоне пандемии COVID-19, заявили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мегаполиса.