https://static.news.ru/photo/86bc6660-dec2-11e9-abdf-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: kremlin.ru

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях операторов связи для работы над созданием «автономного Рунета». Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров. По его словам, тестирование нового оборудования начнётся в конце сентября.

В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. То есть мы будем сначала проводить техническую проверку — влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме, — цитирует его РИА Новости .

Он подчеркнул, что пока всё идёт по намеченному плану. О результатах эксперимента будет известно в середине октября.

Государственная дума 12 февраля 2019 года в первом чтении приняла законопроект, призванный обеспечить защиту и устойчивую работу российского сегмента интернета. Документ поддержали 334 парламентария. Представители всех партий, кроме «Единой России», проголосовали против — всего это 47 человек.

Ранее News.ru писал о том, что на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования будет потрачено более 20 млрд рублей. Он нужен для реализации идеи об автономном Рунете.