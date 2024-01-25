Роскомнадзор приехал к Яшину в тюрьму из-за плашек иноагента Адвокат Бирюков: Яшину выписали второй протокол из-за маркировки иноагента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выписали второй протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщил в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» адвокат политика Михаил Бирюков. По его словам, в колонию к Яшину, осужденному за фейки о российской армии, приехали представители Роскомнадзора.

Бирюков рассказал, что сотрудники РКН приехали в колонию к Яшину, чтобы составить на него протокол из-за отсутствия маркировки иноагента в его Telegram-канале. Адвокат уточнил, что сейчас канал политика ведут члены его команды.

В декабре 2022 года Яшина приговорили к 8,5 года заключения за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Он отбывает наказание в Смоленской области.

В декабре Яшин рассказал, что его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за того, что он отказался строить барак. По словам экс-мундепа Красносельского района Москвы, он просил сотрудников колонии перевести его на обычную работу, которая бы не противоречила его убеждениям. Он объяснил, что не может заниматься строительством тюрем в стране, где с каждым днем растет число политзаключенных.

Ранее в Сети появилась теория, что певец SHAMAN посвятил свой новый клип оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас продолжает отбывать срок в колонии на Ямале. Блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в том числе обратил внимание, что премьера песни SHAMAN состоялась 17 января, в годовщину ареста Навального по возвращении в Москву.