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Роскомнадзор предъявил новые требования к YouTube из-за канала Пушкова

00:19, 19 июля 2021
Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Роскомнадзор требует от компании Google разблокировать канал сенатора Алексея Пушкова. Надзорное ведомство считает такие действия цензурой, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идёт о программе «Постскриптум», где Пушков, по мнению РКН, обсуждал вопросы полового воспитания детей, а также отстаивал вопросы семейных ценностей.

Подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Роскомнадзор требует немедленно вернуть ролик. Сам Пушков обвинил сервис в цензуре, свой канал он ведёт теперь на Rutube.

На компанию составлено 11 протоколов за неудаление запрещённого в России контента. Судом рассмотрены пока три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что YouTube является лидером по количеству неудалённого противоправного контента. На видеохостинге не удалили порядка пяти тысяч запрещённых материалов, заявили в Роскомнадзоре.

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