Роскомнадзор предъявил новые требования к YouTube из-за канала Пушкова

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Самозанятые россияне, которые не платят страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), будут получать минимальную пенсию — социальную. Об этом заявила заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Елена Беклемышева, сообщают «Аргументы и факты».

Она отметила, что размер выплат будет значительно ниже страховых и составит 5796,76 рубля ежемесячно, однако государство гарантирует их мужчинам лишь по достижении 70 лет, женщинам — от 65 лет. Если...