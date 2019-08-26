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Роскомнадзор официально предупредил учредителя сетевого телеканала Playboy TV о нецензурной брани в эфире. Сотрудники ведомства во время мониторинга зафиксировали использование матерных слов и выражений во время трансляции.

Это является нарушением статьи 4 Закона «О средствах массовой информации», которая не допускает использование средствами массовой информации соответствующей лексики.

Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань, — говорится в сообщении на официальном сайте службы.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Страховой и консалтинговый брокер СКБ», которая реализовывала фальшивые страховые сертификаты для автомобилистов «зелёная карта». Информацию об этом распространил Российский союз автостраховщиков (РСА), писал News.ru.

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