Роскомнадзор официально предупредил учредителя сетевого телеканала Playboy TV о нецензурной брани в эфире. Сотрудники ведомства во время мониторинга зафиксировали использование матерных слов и выражений во время трансляции.
Это является нарушением статьи 4 Закона «О средствах массовой информации», которая не допускает использование средствами массовой информации соответствующей лексики.
Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань, — говорится в сообщении на официальном сайте службы.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Страховой и консалтинговый брокер СКБ», которая реализовывала фальшивые страховые сертификаты для автомобилистов «зелёная карта». Информацию об этом распространил Российский союз автостраховщиков (РСА), писал News.ru.