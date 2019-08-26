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Президент РФ Владимир Путин пока не сформулировал свою позицию по объявлению амнистии в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что никаких решений по этому вопросу пока не принималось, передаёт РИА Новости. Ранее глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что СПЧ разработал два варианта...