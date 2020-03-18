https://static.news.ru/photo/ab5eed4e-6914-11ea-93df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону. Об этом напомнили в Роскомнадзоре (РКН).

В ведомстве подчеркнули, что специалисты осуществляют мониторинг всех средств массовой информации, видеохостингов, социальных сетей и телерадиовещательных компаний. Выявляется недостоверная информация, которая сеет панику и вызывает беспокойство у граждан.

В РКН отметили, что к СМИ и другим ресурсам в Интернете, распространяющим недостоверную информацию и создающим угрозу безопасности общественного порядка, будут применяться самые жесткие меры, вплоть до блокировки и лишения лицензий.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал диверсией распространение фейков про коронавирус и поправки в Конституцию. Он подчеркнул, что соответствующие органы должны обратить на это внимание.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились 204 тысячи человек, скончались — 8,1 тысячи, выздоровели — 82 тысячи.

В России — 147 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявили 33 новых случая, из них 31 — в Москве. Выписаны по выздоровлению пять человек. Более 122 тыс. проведено исследований на коронавирус.