https://static.news.ru/photo/6c58cf40-ded9-11e9-b29d-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: kremlin.ru

Роскомнадзор (РКН) предлагает внести в проект зеркального ответа на решение Ofcom по телеканалу RT штрафы в размере до десятков миллионов рублей, рассказал руководитель ведомства Александр Жаров во время форума «Спектр-2019».

От нескольких до десятков миллионов рублей. Всё будет зависеть от обсуждения (законопроекта. — News.ru) — в нём же не только мы принимаем участие <...>Для нас очевидно, что достаточно агрессивная позиция по отношению к российским СМИ в ряде стран, требует адекватных инструментов. Мы их подготовили​, — цитирует чиновника РИА Новости .

Британский медиарегулятор Ofcom назначил RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов до решения суда за «нарушение правил вещания» на территории королевства. Телеканал назвал подобные действия возмутительными и необоснованными.

В заявлении Ofcom говорится, что компания не была беспристрастна, когда показывала сюжеты о войне в Сирии, о деле Скрипалей и несколько других историй. При этом штраф в несколько раз превышает санкции, наложенные на другие СМИ за более серьёзные нарушения.

Ранее, как сообщал News.ru, РКН объявил о начале проверки канала BBC World News, распространяемого на территории страны, а также интернет-ресурсов BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».