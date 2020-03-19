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Правозащитник Алексей Кузнецов заявил, что Роскомнадзор обратился в сервис YouTube c требованием удалить его канал о пытках в российских тюрьмах.

По словам правозащитника, основанием для этого является решение Учалинского районного суда Башкортостана, по которому канал внесён в список запрещённых. Кузнецов обратился в суд, поскольку никогда не видел этого решения. Представители суда пообещали выслать документы в течение нескольких дней.

Как пишет Znak, сообщается, что канал публикует информацию «оправдывающую противоправное поведение», распространяет в молодежной субкультуре информацию, «ориентированную на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и законов криминального мира». Сам Кузнецов утверждает, что на его канале никогда не публиковались подобные видео.

NEWS.ru писал, что в Москве 14 марта задержали правозащитника Льва Пономарёва на одиночном пикете против «пензенского дела». Кроме него, а полицию также увезли 27 человек, среди которых был журналист и несовершеннолетний, снимавший происходящее на видео.