Правозащитник Алексей Кузнецов заявил, что Роскомнадзор обратился в сервис YouTube c требованием удалить его канал о пытках в российских тюрьмах.
По словам правозащитника, основанием для этого является решение Учалинского районного суда Башкортостана, по которому канал внесён в список запрещённых. Кузнецов обратился в суд, поскольку никогда не видел этого решения. Представители суда пообещали выслать документы в течение нескольких дней.
Как
NEWS.ru писал, что в Москве 14 марта задержали правозащитника Льва Пономарёва на одиночном пикете против «пензенского дела». Кроме него, а полицию также увезли 27 человек, среди которых был журналист и несовершеннолетний, снимавший происходящее на видео.
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