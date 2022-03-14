Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда
Сергей Князев
Сергей Князев
15:47, 14 марта 2022
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Роскомнадзор потребовал от компании Google в максимально короткие сроки снять ограничения, наложенные на YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство и обозначить причины блокировки этих каналов. Как сообщается на сайте ведомства, действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанных каналов, — подчёркивается в сообщении.