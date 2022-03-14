Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда

Российская авиакомпания Azur air запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул. Полетная программа запущена 13 марта, а завершить ее планируют вместе с зимнем расписанием. Также, авиакомпания рассматривает возможность полетов и в летнем сезоне.

Рейсы выполняются на самолетах Boeing 767-300, которые зарегистрированы в России. Это позволит авиакомпании выполнить программу полетов в запланированном объеме. — говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что, эти воздушные суда....