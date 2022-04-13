Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Музыки» удалить подкасты Би-би-си

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Роскомнадзор направил уведомление администрации сервиса «Яндекс.Музыка», в котором указал на необходимость удаления подкастов британской вещательной корпорации Би-би-си, сообщает РИА Новости. В ведомстве объяснили это решение требованиями Генпрокуратуры.

На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации «Яндекс.Музыки» о необходимости удаления подкастов издания, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сам интернет-ресурс британской радиовещательной корпорации заблокировали 3 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры РФ за систематическую публикацию материалов, которые содержали ложную информацию о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» сообщили ТАСС, что ограничили доступ к подкасту Би-би-си «Что это было».

4 марта Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких отечественных и зарубежных СМИ из-за «распространения фейков о спецоперации Вооружённых сил России на Украине».

В этот же день в Би-би-си решили временно прекратить работу в России. Генеральный директор Тима Дэви заявил, что на такие меры пришлось пойти из-за ужесточения законодательства Российской Федерации, в частности принятия законопроекта о дискредитации российской армии. Дейви добавил, что новостная служба Би-би-си на русском языке продолжит действовать из-за пределов России.