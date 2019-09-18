https://static.news.ru/photo/ff53dc80-dac5-11e9-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к иллюстрации на странице портала HyperComments. На сайте было размещено изображение с нецензурным описанием флага России.

Платформа должна удалить изображение, выражающее явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России, — сообщили в Роскомнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, закон об ограничении доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, госсимволам, конституции и органам власти РФ, вступил в силу 18 марта. Владельцу ресурса даются сутки на её удаление с момента получения уведомления Роскомнадзора, в противном случае сайт будет заблокирован.

Как писал News.ru, Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор хотят добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями, пользователи которых распространяют ложную информацию о терактах. Речь идёт об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com. Во втором квартале текущего года РКН после запроса ФСБ потребовал предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации от компаний, владеющих сервисами, — Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC.