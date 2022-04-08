Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к YouТube-каналу Госдумы

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC восстановить доступ к каналу Госдумы на платформе YouTube и объяснить причину блокировки, сообщается в Telegram-канале ведомства. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы Российской Федерации «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений, — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что Google «поддерживает антироссийскую позицию в развязанной Западом информационной войне», а принадлежащая компании платформа YouTube является «ключевой площадкой для распространения фейков» о Вооружённых силах России и спецоперации на Украине.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала российским пользователям поторопиться с переносом видеоконтента на отечественную платформу Rutube, намекнув таким образом на скорую блокировку YouTube. Аналогичное мнение высказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, отметив, что американский видеохостинг «уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона».

9 апреля Google заблокировала канал «Дума ТВ», на котором публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Команда канала призвала своих зрителей подписываться на них на других площадках, в частности на Rutube и во «ВКонтакте».