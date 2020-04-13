Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку обращения Путина на YouTube

https://static.news.ru/photo/04f4cf5a-7d8c-11ea-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ. В ведомстве посчитали данные действия руководства корпорации проявлением цензуры.

По мнению сотрудников Роскомнадзора, удаление обращения президента нарушает часть 5 статьи 29 Конституции. В ней говорится о запрете цензуры. Также, подчеркнули в ведомстве, в последнее время случаи блокировки сюжетов российских СМИ на глобальных площадках участились.

Зарубежные порталы удаляют не только журналистские материалы, но и высказывания официальных государственных лиц по поводу развития ситуации с пандемией и предпринимаемых мер в борьбе с коронавирусрм, заявили в Роскомнадзоре.

Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры, — цитирует представителей ведомства «Интерфакс».

Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.