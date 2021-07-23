Роскомнадзор потребовал от Instagram разблокировать страницу Прилепина

Роскомнадзор направил письмо руководству Facebook Inc, в котором потребовал максимально быстро вернуть доступ к аккаунту в Instagram российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

Подобные действия администрации социальной сети носят политических характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, и могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года, — заявил Роскомнадзор.

В ведомстве потребовали максимально быстро снять с аккаунта Прилепина ограничения и объяснить причины, по которым они были наложены.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что предложение Прилепина объединиться с КПРФ преждевременно и бесполезно. По его словам, объединения не произойдёт, пока коммунистической партией руководит Геннадий Зюганов.