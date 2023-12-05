Mash: VPN-сервисы попросили заблокировать в РФ из-за детской порнографии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

VPN-сервисы попросили заблокировать в России из-за детской порнографии в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, соответствующее заявление в Роскомнадзор направило движение «Гражданский комитет России».

Председатель ГКР пояснил, что организация получила множество писем от родителей со всей страны. Они жалуются, что дети заходят в соцсеть, несмотря на ее блокировку, и порой становятся жертвами педофилов, которые убеждают тех снимать порноконтент и публиковать его.

В начале ноября в Минцифры объяснили, что будут блокироваться конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета. Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике, представитель фракции «Новые люди» Антон Ткачев в письме к правительству РФ отметил, что запрет на использование VPN соответствует национальному законодательству, но при этом «фактически поддерживает санкционное давление на россиян».

По мнению основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, российские власти сейчас смотрят, как в этом вопросе действовал Китай, который с 2017 года ужесточил законы для VPN-сервисов. При этом он считает, что наказывать россиян за использование VPN не будут.