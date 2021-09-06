Роскомнадзор подтвердил блокировку «Умного голосования»

Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к сайту «Умное голосование». В ведомстве считают, что он связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией), передаёт ТАСС.

Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации, — заявили в РКН.

В качестве основания для блокировки там назвали требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам ФБК.

«Умное голосование» — проект оппозиционера Алексея Навального по рекомендациям для голосования на предстоящих выборах в Госдуму. В конце июля товарный знак с аналогичным названием и логотипом зарегистрировала компания по продаже овечьей шерсти. После этого у неё появилось право использовать знак любым способом, который не запрещён законом.

5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче по иску компании, владеющей товарным знаком. Однако «Яндекс» пообещал оспорить это решение.

6 сентября соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» с помощью технических средств противодействия угрозам.