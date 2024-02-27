Роскомнадзор передумал блокировать геймерское сообщество Steam Роскомнадзор: Steam удалили из реестра запрещенной информации

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Роскомнадзор удалил интернет-страницу сообщества игрового маркетплейса Steam из Единого реестра запрещенной информации. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора, соответствующее решение было принято в связи с исполнением требования об удалении материалов, подпадающих под ограничения.

В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница [сообщества Steam] исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице, — сообщил регулятор.

Роскомнадзор ранее внес сайт сообщества Steam Community в реестр запрещенных. По словам представителя организации Вадима Ампелонского, решение принято из-за публикации информации о наркотических средствах.

Платформа предоставляет возможность создания и участия в мероприятиях и турнирах. Пользователи могут общаться друг с другом и делиться творческим контентом.

До этого стало известно, что Steam отказался от расчетов в национальных валютах Аргентины и Турции. Причиной принятия такого решения стала нестабильность курса турецкой лиры и аргентинского песо. Пользователям платформы предложили тогда оплачивать покупки долларами США.