Роскомнадзор осудил политику YouTube в отношении фильма «Беслан»

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Роскомнадзор обратился к руководителям американской компании Google с письмом в связи с ограничением на территории РФ распространения на видеохостинге YouTube документального фильма журналиста Александра Рогаткина «Беслан». Ведомство также потребовало IT-гиганта соблюдать законы РФ в сфере работы сервисов. Разработчику напомнили, что в РФ цензура запрещена.

В письме ведомства, направленном в понедельник (7 сентября 2020 года. — NEWS.ru) руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала «Россия 1» и не содержит какой-либо запрещённой информации, — цитирует сообщение службы РИА Новости.

Накануне в РФ вспоминали жертв терроризма. 3 сентября 2020 года в Москве прошли акции памяти. Мероприятия проводят некоммерческие организации при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики мегаполиса. В этот день активисты НКО, молодёжных и ветеранских объединений отдали дань памяти тысячам соотечественников, ставших жертвами атак террористов в театральном центре на Дубровке, в школе в Беслане, в Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Google была оштрафована в России за недостаточную фильтрацию запрещённого контента. Сумма штрафа составила 1,5 млн рублей. В начале июля 2020-го Роскомнадзор подготовил протокол об административном правонарушении против Google из-за недостаточных мер по удалению запрещённой информации из результатов запросов поисковика. По данным службы, американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, а свыше трети ссылок из единого реестра запрещённых данных хранятся в поиске.