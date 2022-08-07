Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-ресурсам Patreon и Grammarly

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Patreon - веб-сайт, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису поддержки интернет-творчества Patreon и сервису для редактирования текстов на английском языке Grammarly. Пользователи больше не могут посетить веб-страницы ресурсов.

Patreon и Grammarly были заблокированы 6 августа по решению Генпрокуратуры России. При этом в реестр запрещенных сайтов внесли только страницы ресурсов с дискредитирующими РФ заявлениями, однако пользователи не могут зайти и на главные страницы порталов.

22 июля стало известно, что Роскомнадзор исполнил решение Саратовского областного суда, разблокировав доступ к сайту The Tor Project на территории России. Как напомнила адвокат The Tor Project Екатерина Абашина, само решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, однако Роскомнадзор «неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта».

В мае хакеры из группировки Anonymous пригрозили кибератаками оставшимся в России западным компаниям, если они не прекратят свою работу на российской территории. В их число вошли Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие.