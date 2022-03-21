Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалу Euronews

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту телеканала Euronews. Также телеканал недоступен и для просмотра на ТВ, пишет ТАСС.

Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры в соответствии со статьёй закона об информации и защите информации, которая регламентирует порядок доступа к определённым сайтам. В данном случае основанием для запрета стали фейки о ситуации на Украине.

На ТВ вместо трансляции телеканала высвечивается сообщение «По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено».

В начале марта на телеканал Euronews поступила жалоба от коллектива издания «Царьград» из-за «обвинений в адрес российского руководства» в связи со спецоперацией на Украине, сообщило само издание. В «Царьграде» заявили, что Euronews осуждает позицию России и активно пропагандирует «националистическое превосходство» над россиянами.

Ранее сегодня сообщалось, что в России признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram (их деятельность также признана судом экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд 21 марта. Как сообщили в суде, решение вступает в силу немедленно.