Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала «Люди Байкала» по решению Генеральной прокуратуры России. В самом издании отметили, что представители Генпрокуратуры не указали, какой контент журнала вызвал претензии. Журналисты в Telegram-канале подчеркнули, что продолжат работу.

Сайт журнала заблокирован по решению Генпрокуратуры на основании ст. 15.3 ФЗ № 149 о распространении недостоверной информации. Решение было вынесено 15 апреля. Сайт заблокирован на следующий день без предупреждения. К каким материалам возникли претензии у Генпрокуратуры, нам не сообщали, — сказано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт The Moscow Times. Санкция была применена на основании решения Генпрокуратуры от 12 апреля. Газета The Moscow Times была основана в 1992 году, издание освещает события политической жизни, происходящие в России и за рубежом, а также новости в области бизнеса и культуры.

C начала военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал несколько российских СМИ. Под блокировку, в частности, попали издания The Village и TJournal. Причиной стал новый закон о дискредитации российских военных.

Кроме того, РКН заблокировал несколько иностранных СМИ. Среди них «9 канал» и «Вести Израиля», белорусское «Еврорадио» и эстонская газета Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (исполняет функции иностранного агента).