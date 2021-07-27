Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен

Роскомнадзор ограничил доступ к 30 страницам сайта genius.com с текстами песен. Решение принято после того, как сайт не удалил противоправный контент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России в Единый реестр запрещённой информации внесено 30 страниц сайта genius.com, — пояснили в Роскомнадзоре.

Требования удалить противоправный контент направлялись несколько раз и в адрес провайдера хостинга, и администратора сайта, а также через форму обратной связи сервиса. Речь идёт о материалах, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента.

Ограничения могут быть сняты в короткий срок, если противоправные данные будут удалены, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сайт оппозиционера Алексея Навального 26 июля заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. Это следует из данных реестра Роскомнадзора. В качестве основания для внесения ресурса в реестр блокировок указана статья 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».