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Роскомнадзор ограничил доступ к новостному сервису Google

22:42, 23 марта 2022
Роскомнадзор ограничил доступ к новостному сервису Google Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Роскомнадзор ограничил на территории РФ доступ к интернет-сервису News.Google. Причиной стала доступность на сервисе материалов, которые содержат фейки о спецоперации России на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины, — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве уточнили, что по российскому законодательству предусмотрена уголовная ответственность за подобную деятельность.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор 21 марта ограничил доступ к сайту телеканала Euronews. Также телеканал недоступен и для просмотра на ТВ. Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры в соответствии со статьёй закона об информации и защите информации. В данном случае основанием для запрета стали фейки о ситуации на Украине.

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