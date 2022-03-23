Роскомнадзор ограничил доступ к новостному сервису Google

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Прокуратура выдвинула предостережения прекратившим работу в России компаниям IKEA и OBI, находящимся в Подмосковье под иностранным контролем, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, сотрудники прокуратуры также предупредили ушедших из РФ Michelin, Grundfos и JCB о недопущении дискриминации трудовых прав работников зарубежных фирм.

Предостережения для недопущения нарушений трудовых прав сотрудников и налогового законодательства объявлены компаниям IKEA и OBI, французскому производителю шин Michelin, производителю строительной и сельскохозяйственной техники JCB и датскому производителю насосного оборудования...