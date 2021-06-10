Роскомнадзор обвинил «Голос Америки» и «Радио Свобода» в нарушении закона

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Радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа» (обе признаны иноагентами в России) демонстративно отказываются полностью соблюдать закон об иностранных агентах. Об этом сообщил Роскомнадзор на своём сайте.

Внесённые в реестр иноагентов американские СМИ «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа» («Радио Свобода») демонстративно отказываются соблюдать закон в полном объёме, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «Голос Америки» не учредил российское юрлицо. «Радио Свобода», в свою очередь, систематически не выполняет требование о маркировке размещаемых материалов.

В федеральной службе напомнили, что наказанием за неисполнение закона связано в основном со штрафами. Однако в исключительных случаях предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.

По российскому законодательству, СМИ, получающие помощь от иностранных государств или организаций, должны маркироваться в качестве иностранного агента. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов появились в 2017 году и стали вынужденной ответной мерой в ответ на признание иностранными агентами в США RT America и американских партнёров Sputnik.

Ранее издание Vtimes (признано в России СМИ-иноагентом) объявило о закрытии. СМИ перестанет работать в День независимости России — 12 июня. В редакции пояснили, что статус иноагента разрушил бизнес-модель издания: рекламодатели и партнёры не понимают, как теперь сотрудничать с VTimes, а пожертвований читателей не хватает для работы. Издание было основано в 2020 году бывшими журналистами «Ведомостей». Статус иноагента оно получило 14 мая этого года.