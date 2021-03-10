Замглавы Роскомнадзора ответил риторическим вопросом на обвинения Twitter

https://static.news.ru/photo/0875fd82-8247-11eb-b154-96000091f725_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Обвинения представителей Тwitter в адрес РФ в ограничении общественной дискуссии в Интернете абсурдны, заявил замглавы Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин. Чиновник отметил готовность ведомства к диалогу по поводу удаления запрещённого контента, однако администрация сайта не идёт на контакт. В РКН обратили внимание, что снижение скорости работы Twitter никак не связано с распространением информации о несанкционированных акциях.

Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией? — приводит риторический вопрос Субботина «Интерфакс».

РКН 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter в РФ. Как заявили в структуре, меру реализуют на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом предпринята попытка защиты граждан РФ от влияния противоправного контента. После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы.

Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Эксперты считают, что обойти замедление трафика, как и в случае с полной блокировкой, помогут VPN-сервисы, писал NEWS.ru. При этом они не рекомендуют использовать бесплатные ресурсы, а также прибегать к услугам компаний, «закрывающих» сайты по требованию РКН.