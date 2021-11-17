Роскомнадзор обратился в суд с требованием оштрафовать The Insider

Роскомнадзор требует назначить штраф в 500 тыс. рублей или принять решение о блокировке интернет-издания The Insider (признан в России иноагентом). Ведомство обратилось в столичный Таганский суд для вынесения такого постановления в связи с тем, что на сайте СМИ не присутствует обязательная маркировка иноагента, сообщает ТАСС. Суд принял данное заявление, однако информации о том, назначено ли заседание по этому делу, пока нет.

В суд поступил протокол в отношении The Insider по ч. 1 ст. 19.34.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента»). Изданию грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей, — сообщили в Таганском суде Москвы.

В конце июля Министерство юстиции РФ расширило список иноагентов, в него вошло юридическое лицо «The Insider SIA», являющееся администратором сайта интернет-издания The Insider.

Параллельно Генпрокуратура России признала деятельность зарубежной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа») нежелательной на территории РФ. В решении было отмечено, что данная организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В сентябре текущего года главного редактора издания Романа Доброхотова объявили в розыск по факту о незаконном пересечении госграницы. По имеющимся у следствия данным, редактор The Insider выехал с территории России на Украину при отсутствии российского загранпаспорта.

Ранее в Союзе журналистов России приняли решение поддержать законопроект, предложенный партией «Справедливая Россия» о том, что присвоение статуса иноагента возможно только после вынесения соответствующего судебного решения.