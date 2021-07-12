Роскомнадзор обнаружил нарушения российскими СМИ законов о выборах

С 17 по 19 сентября, во время выборов в Госдуму, Роскомнадзор обнаружил 76 материалов российских СМИ, в которых есть признаки нарушений законодательства России о выборах. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба Роскомнадзора. Какие именно СМИ нарушили законы, ведомство не сообщило.

Материалы находятся на рассмотрении в избирательных комиссиях. В случае подтверждения признаков нарушений в отношении виновных лиц будут составлены протоколы об административных правонарушениях, — рассказали в Роскомнадзоре.

Нарушение юридическими лицами требований законодательства о выборах наказывается административным штрафом до 100 тысяч рублей.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в петербургском избиркоме существует «пятая колонна», которая не выявляет нарушения. Она призвала эффективнее контролировать ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге.

По последним подсчётам ЦИК, «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,65%. Кандидаты от этой партии побеждают на выборах в Госдуму в 195 одномандатных округах из 225. Единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме.