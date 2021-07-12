Роскомнадзор обнаружил нарушения российскими СМИ законов о выборах
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:49, 20 сентября 2021
Журналисты за работойФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 17 по 19 сентября, во время выборов в Госдуму, Роскомнадзор обнаружил 76 материалов российских СМИ, в которых есть признаки нарушений законодательства России о выборах. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба Роскомнадзора. Какие именно СМИ нарушили законы, ведомство не сообщило.
Материалы находятся на рассмотрении в избирательных комиссиях. В случае подтверждения признаков нарушений в отношении виновных лиц будут составлены протоколы об административных правонарушениях, — рассказали в Роскомнадзоре.
Нарушение юридическими лицами требований законодательства о выборах наказывается административным штрафом до 100 тысяч рублей.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в петербургском избиркоме существует «пятая колонна», которая не выявляет нарушения. Она призвала эффективнее контролировать ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге.
По последним подсчётам ЦИК, «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,65%. Кандидаты от этой партии побеждают на выборах в Госдуму в 195 одномандатных округах из 225. Единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме.