Роскомнадзор не получил сведений от «Дождя» о финансировании из-за рубежа

Телеканалу «Дождь» (признан иноагентом) грозит штраф за то, что его руководством не было передано уведомления о получении финансирования от иностранных источников, которые имели место в III квартале 2021 года, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

За III квартал 2021 года уведомлений о получении редакцией телеканала «Дождь» денежных средств от иностранных источников в Роскомнадзор не поступало, — говорится в сообщении.

Также в официальном заявлении ведомства говорится о том, что в соответствии со статьей 13.15.1 КоАП РФ речь идёт о штрафе за непредоставление сведений о поступлении из-за границы денежных средств. Размер его составляет для юридических лиц от однократной до двукратной суммы денег, которые были получены редакцией СМИ и уведомление о которых должно предоставляться согласно законодательства Российской Федерации.

При этом в законе нет сведений о том, требуется ли СМИ отправлять такие уведомления, если в отчётном периоде финансирования из-за рубежа не поступало.

Ранее на Валдайском форуме президент России Владимир Путин признался в том, что на сегодняшний день в российском законодательстве нет чёткости в вопросе об иностранных агентах и закон требуется доработать. За 2021 год иноагентами среди СМИ в России были признаны 12 изданий, включая «Медузу», «Первое антикоррупционное СМИ», «Дождь», Bellingcat, MNews, «Росбалт».