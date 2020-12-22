Роскомнадзор назвал YouTube лидером по распространению фейков

https://static.news.ru/photo/8e5b1a48-4423-11eb-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Видеосервис YouTube стал лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году, сообщили в Роскомнадзоре.

Отмечается также, что 60% ложных новостей были так или иначе связаны с темой пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости.

Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лига безопасного Интернета (ЛБИ) зафиксировала в соцсетях и мессенджерах увеличение количества фейковых сообщений о вакцинации и новогоднем локдауне в РФ на фоне пандемии COVID-19, заявила руководитель организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. По её словам, с середины ноября 2020 года добровольцы из ЛБИ и Национального центра помощи детям нашли 2722 лживые публикации, писал NEWS.ru.