https://static.news.ru/photo/ee812404-361d-11ea-acc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Роскомнадзор рассказал о наиболее частных нарушениях, которые фиксируются в ходе ежегодных проверок печатных СМИ.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, однотипные нарушения выявляются из года в год, разница заключается только в их ранжировании. Чаще всего выявляются те, за которые предусмотрена относительно небольшая административная ответственность.

В частности, речь идёт о нарушении порядка представления обязательного экземпляра издания, невыход средства массовой информации в свет более года, нарушение порядка объявления выходных данных, не уведомление об изменении места нахождения учредителя/редакции СМИ.

Также нередко печатные СМИ нарушают требования законодательства РФ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Так, за нарушение возрастной маркировки предусмотрен самый большой штраф в размере 200 тыс. руб. с конфискацией тиража.

Ранее Роспотребнадзор внёс нидерландскую компанию StartMail B.V., владельца StartMail, в реестр организаторов распространения информации. Теперь почтовый сервис, позиционирующий себя как «конфиденциальный и оберегающий данные своих пользователей», обязан хранить сообщения российских пользователей в течение шести месяцев и предоставлять их по запросу правоохранительных органов, писал NEWS.ru.