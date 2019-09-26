https://static.news.ru/photo/383651c0-e07c-11e9-8d74-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Роскомнадзор завершил проверку представительств крупных иностранных компаний в РФ. Ведомство изучило деятельность офисов Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства страны о персональных данных.

По информации РКН, указанные фирмы нарушали условия обработки и уничтожения личной информации о жителях государства. Бизнесу направлены предписания по устранению недочётов, говорится на официальном сайте Роскомнадзора .

Ранее News.ru сообщал, что РКН предлагает внести в проект зеркального ответа на решение Ofcom по телеканалу RT штрафы в размере до десятков миллионов рублей. Об этом рассказал руководитель ведомства Александр Жаров во время форума «Спектр-2019».