Роскомнадзор напомнил о риске утечек данных из-за иностранного ПО

https://static.news.ru/photo/2296f678-9848-11eb-8f60-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Использование госорганами и компаниями зарубежных сервисов всегда чревато рисками отказа в обслуживании и утечек данных граждан и юрлиц. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя ситуацию с сервисом Zoom.
Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Там добавили, что в настоящее время в России уже широко применяется ряд отечественных платформ видеоконференцсвязи.
Компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским госорганам. С 31 марта они не имеют права продавать госучреждениям лицензии. Один из партнёров низшего звена предположил, что речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере.
В Совфеде допустили возможность блокировки сервиса на территории РФ в качестве симметричной меры.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле выразили сожаление в связи с действиями компании Zoom и также порекомендовали переходить на отечественные аналоги. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стабильность работы этих сервисов пока оставляет желать лучшего и им необходима доработка.