Роскомнадзор напомнил о риске утечек данных из-за иностранного ПО

https://static.news.ru/photo/2296f678-9848-11eb-8f60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование госорганами и компаниями зарубежных сервисов всегда чревато рисками отказа в обслуживании и утечек данных граждан и юрлиц. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя ситуацию с сервисом Zoom.

Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Там добавили, что в настоящее время в России уже широко применяется ряд отечественных платформ видеоконференцсвязи.

Компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским госорганам. С 31 марта они не имеют права продавать госучреждениям лицензии. Один из партнёров низшего звена предположил, что речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере.

В Совфеде допустили возможность блокировки сервиса на территории РФ в качестве симметричной меры.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле выразили сожаление в связи с действиями компании Zoom и также порекомендовали переходить на отечественные аналоги. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что стабильность работы этих сервисов пока оставляет желать лучшего и им необходима доработка.