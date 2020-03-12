https://static.news.ru/photo/01012ed4-6478-11ea-b760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Система отслеживания обхода блокировок появилась у Роскомнадзора. Механизм обнаруживает VPN и прокси-серверы.

В ведомстве рассказали, что разработка технологии стоила 19,92 млн рублей. Она автоматически проверяет поисковые системы и сервисы по обходу блокировок на наличие доступа к запрещённым сайтам. Однако неизвестно, какие санкции будут приняты в случае обнаружения нарушений, передаёт ТАСС.

Сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации, до конца 2020 года она начнёт функционировать в полную силу. При этом в Роскомнадзоре отметили, что технология не направлена на блокировку сервисов.

Ранее NEWS.ru писал, что американский порно-сайт Pornhub открыл для жителей Италии бесплатный доступ к своему контенту. Воспользоваться услугой может любой человек с итальянским IP-адресом: достаточно использовать VPN.