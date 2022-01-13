Роскомнадзор может заблокировать доступ к фильмам про наркотики

Роскомнадзор уведомил российские интернет-видеосервисы о том, что доступ к фильмам и сериалам, где присутствуют сцены употребления или изготовления наркотиков, должен быть ограничен, информацию об этом «Ведомостям» подтвердил глава службы Вадим Субботин. На данном этапе Роскомнадзор ожидает, что видеосервисы сами ограничат доступ к подобному контенту. Если этого не будет сделано, агентство оставляет за собой право удалять запрещенные материалы или принимать жесткие меры по отношению киносервисам.

Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами, — сказал Субботин.

На вопрос журналистов о каких именно фильмах и сериалах идет речь, Субботин сообщил, что эти «вопросы надо разбирать экспертно».

В том случае если МВД, проведя экспертизу, сочтет, что эту информацию необходимо запретить, видеосервисы должны будут ее удалить. В противном случае не исключены более жесткие меры – ограничение доступа к страницам с таким контентом либо штраф, — добавил Субботин

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать контент, оправдывающий или поддерживающий экстремизм или терроризм в любых его проявлениях.

Теперь генпрокурор РФ и его заместители уполномочены обратиться в ведомство с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, которые распространяют данные, содержащие ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. .