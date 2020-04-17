Роскомнадзор может получить право блокировать приложения в App Store

https://static.news.ru/photo/da059abe-80af-11ea-b579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Роскомнадзор может получить право блокировать мобильные приложения, которые нарушают смежные или авторские права. App Store и Google Play должны будут ограничивать доступ к приложениям по требованию ведомства в случае, если незаконный контент не был удалён владельцами.

Указанные положения прописаны в правах ко второму чтению законопроекта 2018 года. Отмечается, что Роскомнадзор сначала должен будет информировать владельца ресурса, на котором размещено приложение, о нарушении прав. В ведомстве станут указывать наименование произведения, автора и остальную необходимую информацию с требованием удалить незаконный контент.

Информресурсы должны будут сообщить владельцу приложения о необходимости принять указанные меры в течение одного дня. Время на блокировку аналогичное.

Владелец ресурса, в случае отказа или бездействия владельца приложения, должен ограничить доступ к соответствующему приложению не позднее истечения трёх рабочих дней с момента получения уведомления, передаёт ТАСС.

Законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права, был внесен в Госдуму в феврале 2018 года и в июле того же года прошел первое чтение, после чего его доработка ко второму затянулась более чем на полтора года.

Как ранее писал NEWS.ru, интернет-форум «Двач» (2ch.hk) оказался среди заблокированных Роскомнадзором сайтов. Ресурс промедлил с удалением «плана введения комендантского часа для обороны Москвы», который власти признали опасным фейком.