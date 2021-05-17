Роскомнадзор ослабил замедление Twitter

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Усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства были положительно оценены Роскомнадзором. Решено ослабить ограничения, наложенные на работу соцсети, говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), — говорится в сообщении ведомства.

Однако на мобильных устройствах замедление трафика Twitter сохранится.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещённой информации. Так, из 5,9 тысяч выявленных ведомством запрещённых материалов остаются неудалёнными 563 сообщения. В ведомстве пишут, что они связаны с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, а также призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях и другими экстремистскими материалами.

В ведомстве добавили, что выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. Если эти платформы не удалят их, они также попадут под действия ограничений, аналогичных тем, что применялись к Twitter.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным.

Twitter обвинили в том, что соцсеть такие публикации не удаляет, а на запросы и требования не отвечает.