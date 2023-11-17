Роскомнадзор будет блокировать сайты со способами обхода ограничений

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Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат данные о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов, о чем свидетельствует постановление на сайте официального опубликования нормативных правовых актов. Дополнительное основание для блокировки касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

На сайте Роскомнадзора размещена специальная форма, с помощью которой пользователь может отправить сообщение о наличии на интернет-ресурсе признаков запрещенной информации. Орган проверит обращение и вынесет вердикт о возможной блокировке.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не собираются разблокировать микроблог Twitter (Х), поскольку ресурс не удалил 1,3 тысячи запрещенных материалов, из-за которых и был заблокирован на территории России. Также в РКН добавили, что у российского пользователя нет нужды в каких-либо дополнительных ресурсах для проведения свободного времени. Это решение поддержал руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов, который уверен, что идея разблокировки Instagram и Facebook является крайне опрометчивой.