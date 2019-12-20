https://static.news.ru/photo/f657df82-22fa-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство российских игристых вин получили высокие дегустационные оценки. Об этом говорится в сообщении Роскачества. При этом потребительский стереотип о низком качестве недорогих российских напитков не подтвердился.

Эксперты проверили около сотни бутылок напитка из российского винограда в ценовой категории до тысячи рублей. Исследователи проверяли органолептические показатели качества: цвет, аромат и вкус.

Именитые сомелье поставили высокие оценки игристому вину — более двух третей (72%) исследованных игристых вин получили высокие дегустационные оценки, — сказано в отчёте ведомства.

В рейтинг вошли игристые вина из традиционных регионов с более чем столетней традицией производства — Крыма, Севастополя, Краснодарского края. В тройку лучших вошли образцы непростого для виноделия по климатическим условиям 2018 года. Это указывает на профессионализм ряда производителей, отметили в Роскачестве.

Открытием стали недорогие вина из Дагестана, занявшие одну из высоких позиций в исследовании.

При этом, подчеркнули в ведомстве, образцы оказались ещё и недорогими относительно своего достаточно высокого уровня качества. Из десятка вин всех категорий, получивших наиболее высокие оценки, только три бутылки стоили дороже 500 рублей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, эксперты Роскачества обнаружили пестициды в двух марках чая, одна из которых была отечественной, а другая — импортированная со Шри-Ланки.