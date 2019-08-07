https://static.news.ru/photo/15759bd2-b8e0-11e9-acac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Исследование готовых сухих завтраков провели специалисты Роскачества, чтобы выяснить, действительно ли этот продукт полезен, в том числе и для детей.

Эксперты проверили 14 популярных производителей шоколадных шариков по 50 показателям, сообщает RNS .

Одним из параметров исследования стала массовая доля сахарозы. Согласно результатам тестов, более чем в половине проверенной продукции этот показатель вдвое превышал суточную норму сахара.

Специалисты объяснили, что из-за «быстрых» углеводов ребёнок после такого завтрака проголодается уже через час. При этом большое количество сахара, содержащегося в продукте, может привести к ожирению.

Более того, систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляет порядка 380 килокалорий на 100 граммов продукта для одной порции без учёта молока, — пояснили эксперты.

Полное исследование с рейтингом товаров Роскачество опубликует в октябре этого года.

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